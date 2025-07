Si usa per sorbire bibite nei cruciverba: la soluzione è Cannuccia

CANNUCCIA

Curiosità e Significato di Cannuccia

La parola Cannuccia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cannuccia.

Perché la soluzione è Cannuccia? Una cannuccia è un piccolo tubo flessibile che si usa per sorseggiare liquidi come bibite o succhi, facilitando il consumo senza dover inclinare la bottiglia o il bicchiere. È comoda, pratica e spesso colorata, rendendo più divertente bere anche ai più piccoli. Insomma, un accessorio semplice ma indispensabile per gustare le nostre bevande preferite con comodità.

Come si scrive la soluzione Cannuccia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si usa per sorbire bibite", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

U Udine

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C T I A H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIATTA" CHIATTA

