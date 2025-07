Si usa per sollevare o trascinare pesi nei cruciverba: la soluzione è Argano

ARGANO

Perché la soluzione è Argano? Un argano è un dispositivo meccanico utilizzato per sollevare o trascinare pesi pesanti, grazie a una manovella o un motore che avvolge un cavo o una catena. Spesso presente in cantieri, porti o officine, permette di movimentare carichi con facilità e sicurezza. È uno strumento fondamentale per facilitare il lavoro in situazioni che richiedono forza e precisione.

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

O A R U A G L S T Mostra soluzione



