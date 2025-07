Si usa per scivolare nei cruciverba: la soluzione è Slitta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si usa per scivolare' è 'Slitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLITTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Slitta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Slitta.

Perché la soluzione è Slitta? Slitta indica un mezzo o un oggetto progettato per scivolare su superfici ghiacciate o innevate, permettendo di muoversi rapidamente e divertendosi. È spesso realizzata in legno o plastica e usata per scivolare giù dai pendii in modo semplice e divertente. La slitta rappresenta anche un simbolo natalizio e di avventure sulla neve, rendendo l'inverno più magico e emozionante.

Hai davanti la definizione "Si usa per scivolare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

T U R O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUOTA" RUOTA

