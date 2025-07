Si soffiano a Murano nei cruciverba: la soluzione è Vetri

VETRI

Curiosità e Significato di Vetri

Approfondisci la parola di 5 lettere Vetri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vetri? VETRI indica i manufatti in cristallo o vetro, celebri a Murano, l'isola veneziana famosa per la sua tradizione artigianale. Questa parola richiama le splendide creazioni di vetro soffiato, frutto di sapienza secolare. Un simbolo di arte e maestria, i vetri di Murano sono apprezzati in tutto il mondo per la loro bellezza e raffinatezza. Un vero patrimonio culturale italiano.

Come si scrive la soluzione Vetri

Hai davanti la definizione "Si soffiano a Murano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

