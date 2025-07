Si parla a Budapest nei cruciverba: la soluzione è Ungherese

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si parla a Budapest' è 'Ungherese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNGHERESE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ungherese? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ungherese.

Perché la soluzione è Ungherese? Ungherese si riferisce alla lingua parlata in Ungheria, un paese dell’Europa centrale, o alle persone provenienti da questa nazione. È un termine che indica sia la cultura che l’identità di chi vive in Ungheria, distinguendosi per una lingua unica e una ricca tradizione storica. Quando si dice Si parla a Budapest, si fa riferimento alla lingua ufficiale del paese, l’ungherese.

Hai davanti la definizione "Si parla a Budapest" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

