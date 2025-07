Restituzione di denaro indebitamente versato nei cruciverba: la soluzione è Rimborso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Restituzione di denaro indebitamente versato' è 'Rimborso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMBORSO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Rimborso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rimborso.

Perché la soluzione è Rimborso? Il termine rimborsio indica la restituzione di una somma di denaro versata erroneamente o indebitamente. È un procedimento attraverso cui si recuperano soldi che, per qualche motivo, sono stati pagati senza diritto o in eccesso. Questa procedura è comune in ambito bancario, commerciale o legale, per riparare errori e garantire la correttezza delle transazioni. In sostanza, serve a riottenere ciò che ci spetta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È come dire alle dipendenze per denaroVersato negli stampiRaccolta di offerte di denaroManeggia denaroLe bollicine dello champagne appena versato

R Roma

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

