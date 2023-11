Versato negli stampi

Ottenerne le forme della tradizione artigiana. oggi viene lavorato a caldo indi ghisa, terra o gomma siliconica e poi rifinito a mano artigianalmente...

La colata continua è un processo di produzione industriale del tipo fusione, in cui al materiale liquido (metallo) viene fatta attraversare per forza gravitazionale una forma permanente ad alta conducibilità termica a fondo aperto, detta lingottiera, ricavata in rame e raffreddata esternamente con acqua e lubrificata per impedire usura a freddo.