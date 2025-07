Quella da biliardo è in legno nei cruciverba: la soluzione è Stecca

Quella da biliardo è in legno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella da biliardo è in legno' è 'Stecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STECCA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Stecca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Stecca? La parola stecca si riferisce al bastone usato nel gioco del biliardo, realizzato generalmente in legno, che permette di colpire le palle sulla tavola. È uno strumento fondamentale per giocare e si presenta lungo e sottile, con una punta in cuoio o altro materiale. Senza la stecca, il gioco sarebbe molto più difficile e meno preciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Danno il legno per molte stecche da biliardoLegno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaCabina di legno per i bagnantiLegno nero lucente e pesante

Hai davanti la definizione "Quella da biliardo è in legno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

V U E L O L N A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLUVIONE" ALLUVIONE

