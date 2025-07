Proprio del collo nei cruciverba: la soluzione è Cervicale

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprio del collo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Proprio del collo' è 'Cervicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERVICALE

Curiosità e Significato di Cervicale

Hai risolto il cruciverba con Cervicale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Cervicale.

Perché la soluzione è Cervicale? Cervicale si riferisce a tutto ciò che riguarda il collo, in particolare la zona cervicale della colonna vertebrale. È spesso associata a dolore, tensione o problemi muscolari in quella regione. La parola è comunemente usata per indicare disturbi o fastidi che coinvolgono questa parte del corpo, spesso legati a posture scorrette o stress. La cura della cervicale è fondamentale per mantenere benessere e mobilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo status proprio delle societàProprio cosìSceglie il proprio nomeDifficile da comprendere proprio del dio HermesIl proprio passato professionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cervicale

La definizione "Proprio del collo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O S A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASOLA" ASOLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.