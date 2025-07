Pentola dai bordi di media misura e fondo largo nei cruciverba: la soluzione è Tegame

TEGAME

Perché la soluzione è Tegame? Una tegame è una pentola con i bordi di media altezza e un fondo ampio, ideale per cucinare carni, verdure o salse. La sua forma permette di mescolare facilmente gli ingredienti e cuocere in modo uniforme. Perfetta per preparare piatti gustosi e variegati, si distingue per praticità e versatilità in cucina, diventando un alleato indispensabile per ogni chef domestico.

