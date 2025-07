Paride le diede il pomo della discordia nei cruciverba: la soluzione è Venere

VENERE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Venere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Venere? Venere, nella mitologia greco-romana, è la dea dell’amore e della bellezza. Il suo nome richiama il fascino, l’attrazione e le passioni, ed è spesso associato a storie di incontri e passioni travolgenti. La sua figura rappresenta il desiderio e l’armonia tra gli esseri umani, incarnando il potere seduttivo e il piacere estetico che da sempre affascina l’immaginario collettivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Diede il pomo d oro a VenereDiede inizio alla costruzione delle mura imperiali di RomaDiede i natali a GramsciQuello della discordia fu assegnato a VenereFisico danese che diede nome a un effetto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

