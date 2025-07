Non fornita di qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Priva

PRIVA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Priva? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Priva.

Perché la soluzione è Priva? Priva indica l'assenza o la mancanza di qualcosa in una persona o cosa. Si usa per esprimere che qualcosa è assente o non presente, come in frasi del tipo priva di senso o priva di documenti. È un termine utile per descrivere situazioni in cui manca un elemento fondamentale, sottolineando la carenza o la mancanza di qualcosa importante.

