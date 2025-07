Nome di due re di Persia nei cruciverba: la soluzione è Cambise

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nome di due re di Persia' è 'Cambise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMBISE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cambise, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cambise? CAMBISE è un termine che si forma combinando i nomi di due antichi re persiani, Cambise e Ciro. È un gioco di parole che unisce le figure di sovrani famosi per la loro grandezza e influenza storica. Utilizzato in enigmistica e giochi di parole, rappresenta un modo creativo per collegare personaggi storici attraverso un nome inventato e suggestivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nome di due re assiriNome di due re persianiNome di due re dei visigoti di SpagnaNome di due sovrani babilonesiNome di due duchi longobardi di Benevento

Se "Nome di due re di Persia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

S Savona

E Empoli

