La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Munito di scudi difensivi' è 'Corazzato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORAZZATO

Curiosità e Significato di Corazzato

Vuoi sapere di più su Corazzato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Corazzato.

Perché la soluzione è Corazzato? Corazzato descrive qualcosa o qualcuno protetto da uno strato resistente, come un veicolo blindato o una persona molto protetta. Derivato dal mondo militare, indica anche un approccio difensivo e impenetrabile. In senso figurato, si riferisce a chi si presenta forte e inespugnabile di fronte alle sfide. È un termine che trasmette solidità e sicurezza, caratteristiche fondamentali in molte situazioni.

Come si scrive la soluzione Corazzato

Stai cercando la risposta alla definizione "Munito di scudi difensivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T À T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CITTÀ" CITTÀ

