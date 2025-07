Moschea Faysal In giro per il mondo nei cruciverba: la soluzione è Islamabad

Home / Soluzioni Cruciverba / Moschea Faysal In giro per il mondo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Moschea Faysal In giro per il mondo' è 'Islamabad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISLAMABAD

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Islamabad più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Islamabad.

Perché la soluzione è Islamabad? Islamabad è la capitale del Pakistan, situata nel cuore del subcontinente indiano. Il suo nome deriva dall'arabo e significa città della pace, riflettendo il desiderio di armonia e stabilità. Questa metropoli moderna combina tradizione e innovazione, ed è il centro politico, culturale e amministrativo del paese. Un luogo che incarna l'anima multiculturale del Pakistan e il suo ruolo strategico nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules VerneUn veicolo nel film Giro del mondo in ottanta giorniIl Fogg che fece il giro del mondo in 80 giorniIl Fogg de Il giro del mondo in 80 giorniIntraprese per primo il giro del mondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Moschea Faysal In giro per il mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

C V E V E R S A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICEVERSA" VICEVERSA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.