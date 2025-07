Lo sono gli atti che tendono a destabilizzare nei cruciverba: la soluzione è Eversivi

EVERSIVI

Curiosità e Significato di Eversivi

La parola Eversivi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eversivi.

Perché la soluzione è Eversivi? Evessivi sono atti o comportamenti che mirano a destabilizzare, creare confusione o mettere in crisi l'ordine stabilito. Sono azioni offensive, spesso aggressive, destinate a indebolire o sovvertire una situazione o un sistema. Un esempio? Atti eversivi che minacciano la stabilità di uno Stato, mettendo in discussione l'autorità e l'ordine pubblico. In sostanza, sono azioni che mirano a sovvertire l'equilibrio esistente.

Come si scrive la soluzione Eversivi

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

V Venezia

I Imola

