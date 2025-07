La si cerca per ricuperare la spesa nei cruciverba: la soluzione è Rivalsa

RIVALSA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Rivalsa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rivalsa.

Perché la soluzione è Rivalsa? La parola rivalsa indica l'azione di recuperare un importo speso o perduto, spesso attraverso un'azione legale o una richiesta formale. È un termine usato soprattutto in ambito legale e assicurativo, dove si cerca di ottenere indietro quanto dovuto. In sostanza, rappresenta il tentativo di riavere ciò che si è perso, come nel caso di una spesa o danno subito.

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

S Savona

A Ancona

