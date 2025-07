La regista di Anni di piombo nei cruciverba: la soluzione è Von Trotta

VON TROTTA

Curiosità e Significato di Von Trotta

La parola Von Trotta è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Von Trotta.

Perché la soluzione è Von Trotta? VON TROTTA è il nome di una regista italiana nota per il suo film Anni di piombo, che affronta i periodi turbolenti degli anni Settanta in Italia. Il suo stile denuncia le tensioni sociali e politiche di quegli anni, lasciando un segno importante nel cinema di impegno civile. È un esempio di come il cinema possa essere strumento di riflessione storica e sociale.

Come si scrive la soluzione Von Trotta

V Venezia

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

