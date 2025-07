La nazione ebraica nei cruciverba: la soluzione è Israele

ISRAELE

Curiosità e Significato... La parola Israele è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Israele.

Perché la soluzione è Israele? Israele è lo stato che rappresenta la nazione ebraica, fondata nel 1948 come patria per il popolo ebraico dopo secoli di diaspora. È un paese ricco di storia, cultura e spiritualità, con città simbolo come Gerusalemme. Questa terra è al centro di molte tradizioni religiose e politiche, incarnando il sogno di una patria riconosciuta e sovrana per gli ebrei di tutto il mondo.

I Imola

S Savona

R Roma

A Ancona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

