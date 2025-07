La Kustermann attrice nei cruciverba: la soluzione è Manuela

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Kustermann attrice' è 'Manuela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANUELA

Curiosità e Significato... La parola Manuela è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Manuela.

Perché la soluzione è Manuela? La Kustermann attrice è un gioco di parole che porta a Manuela, un nome femminile comune in Italia. In questo indovinello, si combina il cognome Kustermann con l'idea di un’attrice per arrivare a Manuela, simbolo di simpatia e spontaneità. È un modo creativo per stimolare la mente e scoprire come le parole possano nascondere nomi e significati sorprendenti.

Hai trovato la definizione "La Kustermann attrice" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

U Udine

E Empoli

L Livorno

A Ancona

