ORLANDO

Curiosità e Significato... La soluzione Orlando di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orlando per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orlando? Orlando è una città della Florida nota soprattutto per essere il cuore dei parchi divertimento, tra cui il famoso Disney World. Situata nel centro dello stato, rappresenta una meta ideale per famiglie e amanti del divertimento, grazie a un’ampia offerta di attrazioni e spettacoli. Conosciuta anche per il suo vivace settore turistico e commerciale, Orlando è un punto di riferimento mondiale per il divertimento e l’intrattenimento.

Città della Florida del parco Disneyworld
Ospita in città un GP di F 1
Città che ospita il Gran premio d Australia di F1
La città slovena che ospita il festival di Lent
Città trentina che ospita il museo MART

O Otranto

R Roma

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

