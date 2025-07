Insieme di pali per l ormeggio nei cruciverba: la soluzione è Ceppata

CEPPATA

Perché la soluzione è Ceppata? Ceppata indica un insieme di pali utilizzati per l’ormeggio delle imbarcazioni, come se fossero dei sostegni lungo la banchina o in rada. Questi pali permettono alle barche di ancorarsi in modo stabile e sicuro. In pratica, rappresentano gli elementi fondamentali per assicurare le imbarcazioni in porto o in rada, garantendo stabilità e sicurezza durante la sosta.

