Impedire di fare nei cruciverba: la soluzione è Vietare

Home / Soluzioni Cruciverba / Impedire di fare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Impedire di fare' è 'Vietare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIETARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Vietare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Vietare.

Perché la soluzione è Vietare? Vietare significa proibire o impedire che qualcosa avvenga, spesso tramite regole o divieti ufficiali. È un termine usato per limitare determinate azioni, creando un limite tra ciò che è consentito e ciò che non lo è. In sostanza, si tratta di mettere un freno a un comportamento, garantendo ordine e rispetto delle norme. È uno strumento comune nella gestione delle regole sociali e legali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fare un taglio sulla sommaImpedire la continuitàPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaFare da iettatoreLa fibra per fare il linoleum

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Impedire di fare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

I T L O G O E F T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOGLIETTO" FOGLIETTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.