Il quinto giudice d Israele nei cruciverba: la soluzione è Gedeone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il quinto giudice d Israele' è 'Gedeone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GEDEONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Gedeone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gedeone.

Perché la soluzione è Gedeone? Gedeone è una figura biblica nota per aver guidato gli israeliti alla vittoria contro i Madianiti, grazie a un'azione coraggiosa e ingegnosa. La sua storia simbolizza la fede e il coraggio di fronte alle sfide. Il suo nome rimane come esempio di leadership e fiducia in Dio, ispirando ancora oggi molte persone. Un vero esempio di come la fede può fare la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un celebre giudice biblico d IsraeleFu giudice d IsraeleUn giudice d IsraeleIl giudice d Israele che rifiutò la corona regaleLa commina il giudice

Hai trovato la definizione "Il quinto giudice d Israele" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

