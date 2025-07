Il pigro ci sta sdraiato nei cruciverba: la soluzione è Divano

DIVANO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Divano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Divano.

Perché la soluzione è Divano? Il divano è un mobile imbottito, ideale per rilassarsi e stendersi comodamente. Spesso associato a momenti di relax, è il punto di ritrovo in salotto, perfetto per leggere, guardare la TV o semplicemente riposare. La sua funzione principale è offrire comfort e convivialità, diventando un simbolo di relax casalingo e di convivialità familiare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L impossibilità di stabilire un contatto con chi ci sta vicinoGenerale collina ci sta la notte crucca eUn colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco-a-Lago: ci sta Donald TrumpCi si sta a cavalcioni

D Domodossola

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

O Otranto

