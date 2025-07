Il loro scopo è fare meta nei cruciverba: la soluzione è Rugbisti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il loro scopo è fare meta' è 'Rugbisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUGBISTI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Rugbisti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rugbisti? I rugbisti sono gli atleti che praticano il rugby, uno sport di squadra intenso e strategico. Il termine deriva dal nome della disciplina stessa, unendo passione, forza e spirito di collaborazione. Sono persone che si impegnano per raggiungere la meta, simbolo di obiettivi condivisi e determinazione. In definitiva, i rugbisti incarnano il valore di dare il massimo per conquistare la vittoria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La sua meta è fare canestroLa loro lotta si può fare in pigiama sul lettoSi va da loro per fare il pienoFare un taglio sulla sommaRealizza scatti a scopo giornalistico

R Roma

U Udine

G Genova

B Bologna

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

N



