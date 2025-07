La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il bordo che impedisce le sfilacciature' è 'Orlo' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORLO

La soluzione Orlo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orlo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orlo? L'orlo è il bordo rifinito di un tessuto, quello che evita che si sfilacci o si sbricioli nel tempo. È la cucitura che chiude e completa una stoffa, garantendo durata e un aspetto ordinato. Che si tratti di pantaloni, gonna o camicia, l'orlo rappresenta il dettaglio che dà finitura e professionalità a ogni capo di abbigliamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impedisce le sfilacciatureEvitano sfilacciatureIl suo distacco impedisce di vedereImpedisce di ricordareHa le reti a bordo

Non riesci a risolvere la definizione "Il bordo che impedisce le sfilacciature"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

