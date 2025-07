Ideò la pentola a pressione nei cruciverba: la soluzione è Papin

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ideò la pentola a pressione' è 'Papin'.

PAPIN

Curiosità e Significato di Papin

Perché la soluzione è Papin? PAPIN è un termine italiano che indica il piccolo dispositivo di gomma o plastica usato per sigillare il cappello della pentola a pressione, creando la chiusura stretta necessaria per mantenere alta la pressione durante la cottura. Senza questo componente, la pentola non funzionerebbe correttamente e sarebbe meno sicura. È un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza della cottura sotto pressione.

Come si scrive la soluzione Papin

La definizione "Ideò la pentola a pressione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

P Padova

I Imola

N Napoli

