La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una componente della pentola a pressione' è 'Valvola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALVOLA

Curiosità e Significato di Valvola

Vuoi sapere di più su Valvola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Valvola.

Perché la soluzione è Valvola? La valvola di una pentola a pressione è un componente essenziale che permette di regolare e rilasciare il vapore in modo sicuro, prevenendo sovrapressioni pericolose. Funziona come un sistema di sicurezza, garantendo che la cottura avvenga in condizioni ottimali e protette. Senza questa valvola, la pressione interna potrebbe diventare troppo alta, mettendo a rischio l'integrità della pentola e la sicurezza in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: di sicurezza: s apre quando la pressione è troppo altadi sicurezza: la fa aprire la pressioneQuella mitrale è nel cuoreFa fischiare la pentola a pressioneIl fisico francese inventore della pentola a pressioneUn galletto da mettere in pentola

Come si scrive la soluzione Valvola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

