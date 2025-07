Fu presidente dell Egitto negli Anni 70 nei cruciverba: la soluzione è Sadat

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu presidente dell Egitto negli Anni 70' è 'Sadat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SADAT

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sadat? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sadat.

Perché la soluzione è Sadat? SADAT è un'organizzazione militare privata con sede in Egitto, nota per la fornitura di training e supporto alle forze armate di vari paesi. Il suo nome è spesso associato a questioni geopolitiche e di sicurezza nel Medio Oriente. Non ha nulla a che fare con la presidenza dell'Egitto negli anni 70, ma rappresenta un attore importante nel settore della difesa internazionale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fu presidente dell Egitto negli Anni 70", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

