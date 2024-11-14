Fu presidente dell Egitto

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu presidente dell Egitto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu presidente dell Egitto' è 'Nasser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASSER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu presidente dell Egitto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu presidente dell Egitto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nasser? Nasser è stato un importante leader politico egiziano noto per aver ricoperto la carica di presidente dell’Egitto. La sua influenza si estese oltre i confini nazionali, contribuendo a rafforzare l’indipendenza del paese e a promuovere un senso di unità tra gli egiziani. Durante il suo mandato, portò avanti riforme sociali e nazionalizzazioni che modificarono profondamente la scena politica e economica egiziana. La sua figura rimane simbolo di resistenza e di sovranità nazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu presidente dell Egitto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nasser

Se la definizione "Fu presidente dell Egitto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu presidente dell Egitto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nasser:

N Napoli A Ancona S Savona S Savona E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu presidente dell Egitto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il predecessore di SadatGuidò l Egitto dal 1956 al 1970Diede vita alla Repubblica Araba UnitaHosni che fu presidente dell EgittoFu presidente dell Egitto negli Anni 70Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70Fu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lranIl Kirchner che fu presidente dell Argentina