La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Formano lo scheletro del torace' è 'Costole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTOLE

Curiosità e Significato... La soluzione Costole di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Costole per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Costole? Le costole sono le ossa che formano la struttura protettiva del torace, avvolgendo e sostenendo cuore e polmoni. Costituiscono lo scheletro del torace, offrendo stabilità e permettendo la respirazione grazie ai movimenti di sollevamento e abbassamento. Sono fondamentali per la protezione degli organi vitali e per il supporto del busto. In breve, le costole sono la gabbia che protegge i nostri organi più preziosi.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

