Fissato con ago e filo nei cruciverba: la soluzione è Cucito

Home / Soluzioni Cruciverba / Fissato con ago e filo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fissato con ago e filo' è 'Cucito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCITO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cucito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cucito.

Perché la soluzione è Cucito? Fissato con ago e filo è un modo di dire che indica qualcosa o qualcuno che è stato cucito, cioè unito o riparato con ago e filo. La parola cucito si riferisce sia all'atto di lavorare i tessuti, sia a un oggetto che è stato sistemato o aggiustato con questa tecnica. È un termine che evoca l'arte del cucire e la cura nel riparare o creare capi di abbigliamento o altri tessili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Decorati con ago e filoDecorazione con ago e filoLavorare con ago e filoUna riparazione eseguita con ago e filoUn disegno fatto con ago e filo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Fissato con ago e filo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

A A R E T P P I R V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREPARATIVI" PREPARATIVI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.