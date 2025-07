Fatto espressamente per un determinato scopo nei cruciverba: la soluzione è Apposito

APPOSITO

Curiosità e Significato... La soluzione Apposito di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apposito per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apposito? Apposito indica qualcosa fatto o scelto appositamente per uno scopo specifico. È usato per descrivere oggetti, strumenti o soluzioni progettate con attenzione per soddisfare un'esigenza particolare. Quando qualcosa è apposito, significa che è stato creato o adattato in modo mirato, garantendo efficacia e funzionalità. In definitiva, rappresenta l'attenzione verso l'idoneità e la pertinenza di ciò che si utilizza.

Se "Fatto espressamente per un determinato scopo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

