Espellere attraverso i pori nei cruciverba: la soluzione è Trasudare

Home / Soluzioni Cruciverba / Espellere attraverso i pori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Espellere attraverso i pori' è 'Trasudare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRASUDARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Trasudare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Trasudare.

Perché la soluzione è Trasudare? Trasudare significa emettere lentamente, attraverso i pori della pelle, un liquido come sudore o altri secretori del corpo. È il modo naturale che ha il nostro organismo di raffreddarsi o eliminare sostanze di scarto. Quando si dice che qualcosa trasuda, si indica una forte espressione di emozioni o caratteristiche, come passione o sincerità, che sembrano uscire in modo naturale e visibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si compie attraverso un fiumeChe si snoda attraverso la più grande regione russaAvviene sempre attraverso una portaPuò sprizzare dai poriMolte notizie arrivano attraverso di esso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Espellere attraverso i pori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

U Udine

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

I R R Z E E C Z A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARROZZIERE" CARROZZIERE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.