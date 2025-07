È facile metterlo in fallo nei cruciverba: la soluzione è Piede

Home / Soluzioni Cruciverba / È facile metterlo in fallo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È facile metterlo in fallo' è 'Piede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIEDE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Piede più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Piede.

Perché la soluzione è Piede? PIEDE indica la parte inferiore del corpo che ci permette di camminare, correre e mantenere l’equilibrio. È fondamentale per muoversi e sostenere il peso del corpo. Spesso si usa anche in espressioni figurate come metterlo in piedi, cioè farlo arrivare a una conclusione o a un risultato. Quindi, il piede è molto di più di una semplice parte fisica: è un simbolo di movimento e stabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Facile alle lacrimeUn libretto di facile consultazioneFacile alla colleraÈ più facile percorrerla al ritornoMettere il piede in fallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "È facile metterlo in fallo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

D C A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALDA" CALDA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.