La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È equivalente a due' è 'Paio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAIO

Curiosità e Significato di Paio

Vuoi sapere di più su Paio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Paio.

Perché la soluzione è Paio? Paio indica due cose uguali, come un paio di scarpe o di guanti. È un termine che sottolinea la coppia di elementi che si abbinano e funzionano insieme. Quando diciamo paio, pensiamo a due oggetti complementari, spesso usati in modo colloquiale per indicare la doppia unità di qualcosa. È una parola semplice, ma molto utile nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nell hockey sono l equivalente della palla a dueNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoI due Bronzi diDue sorelle della J

Come si scrive la soluzione Paio

Hai davanti la definizione "È equivalente a due" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

