Nell hockey sono l equivalente della palla a due nei cruciverba: la soluzione è Ingaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Nell hockey sono l equivalente della palla a due

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nell hockey sono l equivalente della palla a due' è 'Ingaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGAGGI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ingaggi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ingaggi.

Perché la soluzione è Ingaggi? Ingaggi è un termine che indica azioni di coinvolgimento o impegno attivo in un'attività o relazione. Nel contesto sportivo, può riferirsi all’atto di impegnarsi con determinazione e concentrazione, come nel hockey dove si cerca di conquistare il possesso del disco. Insomma, rappresenta l’energia e la dedizione che si mettono per ottenere un risultato. È un termine che sottolinea l’importanza dell’impegno personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono diverse nell eredeSono pari nell isolaSono pari nell alanoSono uguali nell alveareSono uguali nell anziano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Nell hockey sono l equivalente della palla a due" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

X R A O B T S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMARTBOX" SMARTBOX

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.