La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Duri da convincere' è 'Tosti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSTI

Curiosità e Significato di Tosti

Vuoi sapere di più su Tosti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tosti.

Perché la soluzione è Tosti? Duri da convincere si riferisce a persone molto testarde o ostinate, difficili da persuadere o cambiare idea. La parola tosti in italiano colloquiale indica qualcuno che non si lascia facilmente convincere, che resiste alle opinioni altrui. È un termine usato spesso in modo scherzoso per descrivere chi ha una forte personalità e una certa fermezza di carattere.

Come si scrive la soluzione Tosti

Se "Duri da convincere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

