Dove si smacchiano i vestiti nei cruciverba: la soluzione è Tintoria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dove si smacchiano i vestiti' è 'Tintoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINTORIA

Curiosità e Significato di Tintoria

La soluzione Tintoria di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tintoria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tintoria? Una tintoria è un negozio specializzato nel lavaggio e nella pulizia di vestiti e tessuti, utilizzando tecniche e prodotti professionali per rimuovere macchie e sporco senza danneggiare i capi. Qui si affidano abiti delicati, camicie, giacche e tessuti pregiati, garantendo un aspetto fresco e curato. Insomma, la tintoria è il luogo ideale per mantenere i vestiti sempre impeccabili e come nuovi.

Come si scrive la soluzione Tintoria

La definizione "Dove si smacchiano i vestiti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

