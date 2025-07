Dispositivi... tricolori nei cruciverba: la soluzione è Semafori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dispositivi... tricolori' è 'Semafori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMAFORI

Curiosità e Significato di Semafori

Hai risolto il cruciverba con Semafori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Semafori.

Perché la soluzione è Semafori? I dispositivi tricolori sono i semafori, che si riconoscono per le luci di colore rosso, giallo e verde, simbolo universale della segnaletica stradale. Questi strumenti regolano il traffico, garantendo sicurezza e ordine sulle strade. La loro presenza è fondamentale per gestire il flusso di veicoli e pedoni, rendendo la mobilità più sicura e fluida per tutti gli utenti della strada.

Come si scrive la soluzione Semafori

La definizione "Dispositivi... tricolori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

M Milano

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

I Imola

