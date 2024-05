La Soluzione ♚ Mettersi ai fornelli preparare da mangiare La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CUCINARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CUCINARE

Significato della soluzione per: Mettersi ai fornelli preparare da mangiare La cucina (dal latino coquere, "cuocere") è l'arte, la scienza e il mestiere di modificare gli alimenti per renderli più appetibili, digeribili, nutrienti o sicuri. È un'arte sinestetica, il cui messaggio passa attraverso sapori, profumi, sensazioni tattili (consistenze, temperature), sensazioni visive e, in una certa misura, anche suoni. Italiano: Verbo: Transitivo: cucinare (vai alla coniugazione) . cuocere le pietanze Cucinare un arrosto non è difficile.. essere occupato nella preparazione del pasto Sto cucinando!.. arrangiare, sistemare Ho cucinato l'articolo.. Sillabazione: cu | ci | nà | re. Pronuncia: IPA: /kuti'nare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino volgare cocinare, derivato dal latino classico coquinare, vedi cucina .

Altre Definizioni con cucinare; mettersi; fornelli; preparare; mangiare;