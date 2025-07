Dà un indice dell accrescimento della popolazione nei cruciverba: la soluzione è Tasso Di Natalità

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Dà un indice dell accrescimento della popolazione' è 'Tasso Di Natalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASSO DI NATALITÀ

Curiosità e Significato di Tasso Di Natalità

Hai risolto il cruciverba con Tasso Di Natalità? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Tasso Di Natalità.

Perché la soluzione è Tasso Di Natalità? Il tasso di natalità indica quante persone nascono in una determinata area in un anno, rispetto alla popolazione totale. È un indicatore fondamentale per capire come cresce o diminuisce la popolazione e l’equilibrio tra nascite e altri fattori demografici. Conoscere questo dato aiuta a pianificare servizi, risorse e politiche sociali per il futuro della comunità.

Come si scrive la soluzione Tasso Di Natalità

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà un indice dell accrescimento della popolazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

