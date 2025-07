Corpi celesti irregolari che talvolta urtano altri nei cruciverba: la soluzione è Asteroidi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Corpi celesti irregolari che talvolta urtano altri' è 'Asteroidi'.

ASTEROIDI

Curiosità e Significato... La parola Asteroidi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asteroidi.

Perché la soluzione è Asteroidi? Gli asteroidi sono corpi celesti irregolari e di forma variegata che orbitano principalmente tra Marte e Giove. A volte, questi frammenti spaziali urtano altri oggetti, come pianeti o satelliti naturali, creando crateri e contribuendo alla formazione del nostro sistema solare. Sono come piccole pietre erranti nello spazio, fondamentali per comprendere l’evoluzione dell’universo e dei pianeti.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Corpi celesti irregolari che talvolta urtano altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

