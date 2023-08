Corpi celesti che ruotano intorno al Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpi celesti che ruotano intorno al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIANETI

Significato/Curiosita : Corpi celesti che ruotano intorno al sole

Necessariamente legato al nostro sole, vedi sistema planetario. il sistema solare è un sistema planetario costituito da una varietà di corpi celesti mantenuti in... Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

