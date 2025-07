Con una leva avrebbe sollevato il mondo nei cruciverba: la soluzione è Archimede

ARCHIMEDE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Archimede? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Archimede.

Perché la soluzione è Archimede? Archimede, grande matematico e inventore dell'antichità, è famoso per aver scoperto il principio che permette di sollevare enormi pesi con una leva. La sua intuizione dimostra come una semplice macchina può moltiplicare la forza, quasi come sollevare il mondo. Ricordare Archimede significa celebrare l'ingegno e la capacità di trovare soluzioni innovative ai problemi più complessi.

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

I A D E O R T E S Mostra soluzione



