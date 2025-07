Chiamare in soccorso nei cruciverba: la soluzione è Invocare

Home / Soluzioni Cruciverba / Chiamare in soccorso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiamare in soccorso' è 'Invocare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVOCARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Invocare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Invocare.

Perché la soluzione è Invocare? INVOCARE significa chiamare con insistenza e rispetto un aiuto o una forza superiore, come Dio o un'ente. È un gesto di richiesta che esprime fiducia e speranza, spesso in momenti di bisogno o difficoltà. Usato anche in senso più ampio, indica l'atto di evocare qualcosa con grande convinzione, come un principio o un'idea importante nella propria vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si usano per chiamare scherzandodi soccorso: è un reatoGrosso cane da soccorsoChiamare a far parte del proprio collegioUn modo desueto di chiamare le lettere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Chiamare in soccorso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

I A T B R Ù C O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPO TRIBÙ" CAPO TRIBÙ

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.