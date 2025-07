Band glam-rock di Bryan Ferry e Brian Eno nei cruciverba: la soluzione è Roxy Music

ROXY MUSIC

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Roxy Music: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Roxy Music? Roxy Music è una band glam-rock britannica formata negli anni '70, nota per il loro stile innovativo e sofisticato. Con Bryan Ferry come frontman e Brian Eno tra i membri, hanno rivoluzionato il panorama musicale, mescolando rock, glamour e sperimentazione sonora. La loro influenza si percepisce ancora oggi, rendendoli una delle band più iconiche e influenti del genere.

