Storica band rock USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica band rock USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : KISS

Significato/Curiosità : Storica band rock USA

I Kiss sono una storica band rock statunitense formata nel 1973 a New York City. Conosciuti per i loro elaborati spettacoli dal vivo e il distintivo trucco facciale, i membri originali, tra cui Gene Simmons e Paul Stanley, hanno contribuito a plasmare l'immaginario del rock. La loro musica spazia dal rock duro all'hard rock e al glam metal, guadagnando una base di fan devoti. Con hit iconiche come "Rock and Roll All Nite", i Kiss sono famosi non solo per la loro musica ma anche per il loro marchio visivo e il loro impatto sulla cultura popolare.

