Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma: Atac

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma' è 'Atac'.

ATAC

Curiosità e Significato di Atac

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Atac, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Atac? ATAC è l'acronimo di Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma. È l'azienda pubblica che gestisce il trasporto pubblico nella capitale, offrendo servizi di tram, autobus e metropolitane per muoversi facilmente tra le strade di Roma. Un punto di riferimento per chi vive o visita la città e desidera spostarsi in modo comodo e sostenibile.

Come si scrive la soluzione Atac

Stai cercando la risposta alla definizione "Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S O O C L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLOSSO" COLOSSO

